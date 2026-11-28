Deputado Zé Vitor colocou nome para presidência da FPA no biênio 2027-2028

Deputados e senadores eleitos para a nova legislatura 2027-2030 participaram de um recente encontro de boas-vindas e apresentação da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

O Encontro de Novas Lideranças destacou as pautas que têm sido foco de atuação da bancada neste ano, assim como as perspectivas para 2027.

O deputado Zé Vitor (PL-MG), oficializou a intenção de presidir a maior bancada do Congresso Nacional no biênio 2027-2028. “Você [deputado Pedro Lupion] foi muito gentil comigo e me permitiu viver esse momento aqui hoje, desde que coloquei meu nome à disposição para presidir a FPA nos próximos tempos e dar continuidade ao que você, os antigos presidentes e todos nós aqui fizemos”, afirmou. A eleição para a nova diretoria da FPA ainda não tem data marcada para acontecer, mas deve ser feita após os parlamentares da próxima legislatura tomarem posse.

O deputado indicou temas que ele qualificou como “inimigos” a serem combatidos no Congresso: emissões de carbono e insegurança alimentar. “Não há nenhum setor capaz de atuar tanto na descarbonização e no combate à fome”, completou.

O encontro também serviu para os recém-eleitos conhecerem a FPA e a forma como o grupo tem atuado no Congresso. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), lembrou que a frente tem um direcionamento claro quanto ao trabalho nas Casas Legislativas.

“Nosso trabalho aqui é defender os interesses do setor, defender os interesses dos produtores, fazer com que o produtor tenha renda, tenha condições de trabalhar, tenha condições de produzir e, principalmente, blindar o setor agropecuário de qualquer tipo de ataque”, ressaltou o parlamentar.

Ele ainda enfatizou temas e pautas consideradas prioritárias pela FPA, como:

renegociação das dívidas rurais;

Seguro Rural;

política para os safristas;

terras em faixa de fronteira;

medidas cautelares de controle à produção, como atos normativos restritivos à espécies comerciais e à produção em áreas legais;

direito à propriedade, com o Marco Temporal e o pacote anti-invasão de terras;

acordo Mercosul-União Europeia.

Motta: “Frente mais organizada do Congresso”

O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). O atual chefe da Casa Legislativa enfatizou a importância da FPA, que classificou como “a mais organizada do Congresso Nacional”. “Uma frente parlamentar que quando ela se organiza, as coisas verdadeiramente acontecem ou não acontecem”, acrescentou.

Motta, também integrante da frente, ressaltou os ganhos que o setor agropecuário obteve a partir da articulação da bancada. Ele citou pautas como a aprovação do Licenciamento Ambiental, do novo marco legal do Seguro Rural e o projeto que criou o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten).

“Eu digo sempre que a primeira coisa que eles [novos deputados] devem fazer ao chegar aqui é procurar a Frente Parlamentar da Agropecuária. Ela é a mais atuante, diligente, eficiente no trabalho e que pode, muitas das vezes, nortear, orientar e fortalecer os mandatos dos parlamentares, ajudando na representatividade dos setores que estão diretamente ligados ao agronegócio do nosso país. Essa frente realmente honra o seu compromisso, honra a responsabilidade que carrega, atuando no dia a dia”, disse.

Parlamentares projetam 2027

A vice-presidente da FPA no Senado, senadora Tereza Cristina (PP-MS), manifestou estar contente com os nomes eleitos para a composição do Senado. Segundo ela, a bancada deve ampliar a distribuição das ações dentro da Casa com os novos senadores eleitos.

“Eu sei que nós vamos ter os próximos anos difíceis na agropecuária. Nós temos um cenário complicado no nosso seguro. Nós estamos com problemas de crédito. Nós estamos com problemas de mercado. Nós estamos com problemas de infraestrutura. Nós temos uma série de problemas no agro que nós vamos ter que trabalhar muito unidos para que a gente possa vencer esses desafios. E às vezes é na conversa, às vezes é articulando que vamos conseguir ter resultados, e às vezes nós temos que ser mais duros”, disse Tereza Cristina.

O papel do setor agropecuário também foi ressaltado pelo vice-presidente da FPA na Câmara, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). “O agro é o setor mais dinâmico, moderno e inovador da economia. Paga um alto preço pelos compromissos com a sustentabilidade, que muitas vezes impõem restrições e custos adicionais à produção no Brasil. Nós queremos continuar avançando. Por isso, a FPA precisa permanecer forte”, completou.

Entidades do setor participaram do encontro e foram representadas no discurso de recepção pela presidente do Instituto Pensar Agro (IPA), Tania Zanella. Ela destacou a função de convergência da FPA, o que tem gerado “grandes vitórias” diante do cenário de dificuldades do setor.

“Não tem como um setor tão representativo ficar à mercê de políticas públicas e de legislações que comprometam seu desenvolvimento e sua trajetória de crescimento. É preciso lembrar que o nosso país, como um dos maiores exportadores de produtos agropecuários, tem a responsabilidade de contribuir para alimentar o mundo”, apontou.