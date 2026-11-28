Valorizaram produção, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e responsabilidade social

A sexta edição do Prêmio Orgulho da Terra reconheceu nesta semana produtores rurais e profissionais que se destacam pela adoção de boas práticas e pela contribuição ao agronegócio paranaense. A premiação contemplou 23 categorias e reuniu cerca de 200 convidados, entre agricultores, autoridades e representantes do setor, em solenidade na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), em Curitiba.

Promovido pelo Grupo RIC, em parceria com o IDR-Paraná e o Sistema Ocepar, o Prêmio valoriza iniciativas que conciliam produção, sustentabilidade, desenvolvimento econômico e responsabilidade social. Nesta edição, 16 categorias tiveram indicações do corpo técnico do IDR-Paraná, enquanto outras sete foram indicadas pelo Sistema Ocepar, contemplando diferentes atividades do setor agropecuário.

Entre as categorias reconhecidas estão agricultura orgânica, agroindústria, apicultura, bovinocultura de corte e leite, café, erva-mate, feijão, hortifruti, inclusão social, mulheres no agro, pesquisa e inovação, sericicultura, soja e milho, sucessão familiar, turismo rural, aves, suínos e piscicultura.

Confira os vencedores do Norte Pioneiro:

Categoria: Agricultura Orgânica – Produtor Premiado: Kleber Fogaça Albano de Paula – Técnico Premiado: Edilene Preto Ferrari – Município: Guapirama.

Categoria: Mulheres no Agro – Produtor Premiado: Larissa Brambilla Pinto – Técnico Premiado: Denise Lutgens Rizzo – Município: Ribeirão Claro.

Categoria: Sucessão – Produtor Premiado: Eduardo Aparecido da Silva – Técnico Premiado: Luiza Rocha Ribeiro Calixto – Município: Carlópolis.

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, destacou a importância de valorizar quem contribui diariamente para o desenvolvimento do setor. “É o esforço de um conjunto de entidades para valorizar quem faz, quem faz bem feito, quem é destaque. É a oportunidade que temos de dizer muito obrigado a alguns produtores, algumas famílias e algumas mulheres empreendedoras que fazem uma agricultura diferente, que tornam o meio rural mais humano, mais social e mais sustentável”, afirmou. Para o presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, a premiação amplia a visibilidade de produtores e propriedades que desenvolvem práticas de referência no campo. A seleção dos vencedores seguiu um rigoroso processo técnico, baseado nos pilares ambiental, social e econômico, avaliado por um comitê formado por representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e Federação dos Trabalhadores Rurais (Fetaep). Com o objetivo de prestigiar os produtores premiados, serão exibidas 23 reportagens no programa RIC Rural a partir do dia 29 de novembro.