Corpo será enterrado nesta segunda-feira

Exclusivo: Férnan Guilherme Petrechi (foto), de 49 anos, morreu na noite deste sábado, dia 28, durante um churrasco com amigos, em Santo Antônio da Platina.

Respeitado na área de informática, trabalhava na Infinity Tech, na rua Rio Branco, centro platinense.

Solteiro, não tinha filhos.

A causa mortis teria sido infarto após se engasgar com um pedaço de carne. Porém, apenas será confirmada depois do resultado da autópsia do Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

O pai dele, professor (aposentado) de Inglês e Português Lucas Petrechi, sofreu um AVC(Acidente Vascular Cerebral) e faleceu em 2022. A mãe é Cida, professora aposentada da rede municipal.

A Funerária São Carlos/Platinense cuidará do corpo. Sepultamento nesta segunda-feira, dia 30, em horário e local a serem definidos.

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