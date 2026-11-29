No Estacionamento da Rodoviária

A Expedição do Conhecimento , uma iniciativa da Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec, promove educação ambiental de maneira interativa nesta semana, em Ribeirão Claro. A ação envolve alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de professores, lideranças locais e defensores da causa ambiental.

Instalada no Estacionamento da Rodoviária na Rua Coronel Joaquim Ribeiro Gomes, 1245. Uma experiência cheia de descobertas. A carreta traz atividades e informações sobre água, energia e sustentabilidade, mostrando como esses temas fazem parte do nosso dia a dia e a importância de cuidar do meio ambiente.

O que há dentro: O espaço móvel conta com salas imersivas, cineminha, exposições sobre água, energia, células, biomas, Planeta Terra, além de equipamentos como lupas e microscópios.

Visitação para escolas: Durante o dia, as unidades recebem turmas de estudantes da rede de ensino com agendamento prévio.

A carreta da Itaipu Parquetec está na cidade e recebe a visita dos alunos da rede de ensino, acompanhados das suas escolas. A experiência é interativa e fala sobre sustentabilidade, água, energia e todo o ecossistema.

E tem visita aberta ao público também. Terça e quinta-feira das 18h às 19h30m.