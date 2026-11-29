Na Escola Ercílio Custódio

Através do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde a Prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou uma atividade educativa sobre cuidados com os animais na Escola Municipal Ercílio Custódio.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a coordenação da unidade escolar e contou com a participação de aproximadamente 70 crianças.