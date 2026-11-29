Na Escola Ercílio Custódio
Através do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde a Prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou uma atividade educativa sobre cuidados com os animais na Escola Municipal Ercílio Custódio.
A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a coordenação da unidade escolar e contou com a participação de aproximadamente 70 crianças.
A apresentação foi conduzida pela Médica Veterinária do Município, Calinca Bueno Levatti (foto acima) e por Pedro Victor Alves dos Santos, atendente do Departamento de Vigilância em Saúde, que interagiram com os alunos sobre a importância do respeito, do carinho e dos cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais.
A ação integra o programa Castrapet, que possibilitou a castração de cães e gatos no Município. Além de contribuir para o controle populacional e evitar crias indesejadas, também contempla atividades de educação em saúde, que buscam conscientizar os menores sobre a responsabilidade com os bichos.
O trabalho contou com o apoio da Diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, que colaborou para a realização da atividade.