Também apreendidos revólveres, munições e drogas

Operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil do Paraná e São Paulo cumpriu nesta sexta-feira, dia 29, mandados de busca, apreensão e prisão no centro de Bandeirantes.

Houve encarceramento de dois ladrões que praticaram roubo recente em Cândido Mota(SP), apreensão de dois revólveres carregados, totalizando 22 munições, celulares, dinheiro e drogas.