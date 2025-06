Palhares apoia APAEs e educação inclusiva

Prefeito apoia a PEC 52/2023

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, vem se destacando como uma das lideranças mais atuantes do Norte Pioneiro na promoção da inclusão e no fortalecimento das políticas públicas para pessoas com deficiência. Nesta quarta-feira (04), ele visitou a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Ibaiti, onde reafirmou seu compromisso com a causa e manifestou apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 52/2023.

A PEC propõe alterar a Constituição Federal para assegurar a educação inclusiva como um princípio constitucional, garantindo o direito de todos os estudantes – especialmente os em situação de vulnerabilidade – de terem acesso ao ensino em todos os níveis, respeitando suas necessidades e particularidades.

Durante a visita, Palhares destacou a importância do trabalho realizado pelas APAEs, e a urgência de um olhar mais atento e comprometido do poder público com essas instituições.

“Eu vou ser um defensor desta bandeira sim. Estou com as APAEs e me comprometo a levar essa demanda aos deputados para garantir que a educação inclusiva, seja um princípio do ensino brasileiro. Isso é mais do que uma pauta social, é uma questão de respeito”, declarou o Palhares.

Com isso, a postura de Palhares diante da PEC 52/2023, sem dúvidas, o credencia como uma liderança preparada em defesa das causas sociais.