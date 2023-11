Paraná Gesso recebe Prêmio em Quatiguá

Reconhecida pela Premier Marketing e Pesquisas no Espaço Enjoy

Com mais de 25 anos de experiência, a Paraná Gesso é uma empresa renomada no Norte Pioneiro. Especializada em serviços de forro de gessos acartonados, divisórias, placa 3D, placa acimentícia e forro mineral, oferece soluções de alta qualidade para os seus clientes. Acaba de ganhar, durante jantar especial na Enjoy Eventos, como a melhor da região.

O fundador, Gilmar Sabino dos Santos, possui uma vasta experiência na área, tendo começado sua carreira aos 18 anos em São Paulo, trabalhando em grandes firmas. Durante esse período, ele participou da construção de notáveis estruturas, como a fábrica da Motorola, o shopping Interlagos e outros edifícios icônicos na Avenida Paulista.

Há 15 anos, Gilmar decidiu empreender e fundou sua própria empresa, a Paraná Gesso. Desde então, a empresa tem sido reconhecida pela excelência em seus serviços e pelo compromisso em oferecer resultados de alto padrão.

Com uma equipe qualificada e o uso de técnicas modernas, a Paraná Gesso está pronta para atender às necessidades dos clientes, seja em projetos residenciais, comerciais ou industriais. A empresa valoriza a satisfação do cliente e busca sempre superar as expectativas, garantindo um acabamento impecável e durável.

Nas fotos, Gilmar, Helena Bárbara Sabino de Pádua, Bárbara e seu filho, Erick.