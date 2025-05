Presa moça de 21 anos de Jacarezinho COM 20 quilos de maconha

Num coletivo da Princesa do Norte

A Equipe de Operações com Cães realizou abordagem em ônibus da Princesa do Norte, itinerário Curitiba à Jacarezinho, na noite de sexta-feira, dia 16, no KM 265 da PR-151, em Piraí do Sul.

O cão de detecção Máximus na busca no bagageiro do veículo indicou positivamente uma mala cor preta, que encontrava-se junto as demais bagagens. Aberta, continha em seu interior diversos tabletes de maconha, totalizando 20,226 quilos.

A dona era uma jovem de 21 anos que estava na poltrona de número 31 que era responsável, sendo presa e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Castro para lavratura de flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Ela confessou que transportava o entorpecente de de Foz do Iguaçu om destino a Jaguariaíva e que receberia a quantia de R$ 1.600,00 pelo tráfico. Teve o celular apreendido.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Arapoti atendeu a ocorrência.