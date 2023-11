Professora de ballet tavorense apresenta ESPETÁCULO em SP

No dia 15 de dezembro às 20 horas com 40 bailarinas

Como esperado, todos os anos a Diretora e Professora, Luciana Vilas Boas organiza seu espetáculo de ballet em dezembro. Seu nome e atividades já são conhecidos.

Luciana Vilas Boas é formada em em Educação Física (UNIFIO, 2018), Ballet (Royal

Academy, 2017), Ballet Lúdico (SDBallet da Bailarina e diretora Simone Duarte, 2019), além de cursos de extensão em Dança Contemporânea, Pré Ballet, Zumba, Power Jump, Hit, entre outros.

“A forma com a qual eu optei por trabalhar foi em desenvolver a metodologia de um Ballet contemporâneo, sem perder a ludicidade, elemento importante para trabalhar com crianças de 2 a 6 anos”, diz.

Neste ano, o espetáculo acontecerá na cidade de Fartura-SP, no colégio Miguel Góes, no dia 15 de DEZEMBRO às 20 horas, contando com mais de 40 bailarinas e um enredo envolvente, escrito pela Diretora e Professora e sua assessora de marketing, Naiara Vieira, que já a acompanha há 4 anos nessa jornada.

“Cada criança, em sua faixa etária, necessita de desafios que a estimulem, contudo, uma criança precisa de lazer além de compromissos. Esta metodologia me fez acreditar que posso sim e que é possível sim ensinar uma técnica complexa criada em uma outra cultura, em nossa realidade. O lúdico com técnica gera resultado “UM BALLET ENCANTADOR QUE TRANSFORMA VIDAS”, conclui Luciana.