EM JACAREZINHO Programa fomenta “AGRO FAMILIAR”

Abertas inscrições de produtores até esta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente abriu inscrições, até o dia 6 de dezembro, para produtores que desejarem participar do Programa de Aquisição de Alimentos/Compra com Doação Simultânea, que visa fomentar a Agricultura Familiar em Jacarezinho.

A modalidade Compra com Doação Simultânea articula a produção da agricultura familiar e as demandas locais de suplementação alimentar, além do desenvolvimento da economia local. Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados às pessoas em insegurança alimentar, por meio da rede socioassistencial ou dos equipamentos públicos de segurança alimentar e da rede pública e filantrópica, e de ensino.

Todos os produtores da agricultura familiar que possuírem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) atualizados poderão participar do Programa, bastando para isso que manifestem essa intenção e apresentem os documentos pessoais na Unidade de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (UADAF), localizada à Rua Otaviano Toneti, 675, Vila Rosa (ao lado da Agrojac).

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 39113211, mas as inscrições serão feitas presencialmente, apenas.