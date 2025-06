Saiba quem se elegeu diretora de escola em S. Antônio da Platina

E nos CMEIS também

Os professores e gestores que atuarão como diretores nas escolas municipais e CMEIs de Santo Antônio da Platina foram definidos com base na pontuação obtida. Confira os resultados, segundo informou ao Npdiario na manhã desta segunda-feira, dia 18, e a secretária municipal de Educação, Adriane Cavatoni Vicário.

No CMEI Hermínia Patrial de Oliveira, Gerusa Baião dos Santos e Jaqueline da Silva alcançaram 208 pontos e foram eleitas. No CMEI Professora Maria Thereza Rennó, Thaína de Toledo O. Prado e Eli Felete Vieira Santos somaram 210 pontos e também foram eleitas. Já no CMEI São Gabriel, Hadaiane Rosária Ferreira de Oliveira e Daisy Ribeiro Santanna obtiveram 248 pontos e assumirão a direção.

No CMEI Iracema Baggio Salvador, Luciana Mello Perensin e Silva e Michelle Cristina Ferreira de Melo Nunes se destacaram com 284 pontos. No CMEI Professora Neuza Maria Néia Pinheiro da Silva, Silvia Roberta Fogaça Oliveira e Cristina de Fátima Appolinário Martins foram escolhidas com 172 pontos. Na Escola Municipal Monteiro Lobato, Diego Lima de Camargo e Isabela Cristina Oliveira Fermino somaram 286 pontos e foram eleitos.

No CMEI Professora Laura Baena, Amanda Zava de Oliveira e Rosimara Aparecida Paulino de Souza conquistaram 292 pontos. Na Escola Municipal do Campo Marilda de L. Ferrari Santos, Patrícia de Fátima Mota Cerqueira e Eva Moraes de Andrade obtiveram 200 pontos. Já no CMEI Professor Herivelto de Souza Prado, Danielle Krislaine Pereira Paulino e Anne Caroline Borba da Silva foram eleitas com 250 pontos.

No CMEI Gente Miúda, Lúcia Angela Inacio Barreto e Márcia Lemes de Toledo Bento somaram 182 pontos. No CMEI Maria Rosa Pereira, Kelly Andreatta Santos e Camila Dias Batista foram eleitas com 140 pontos.

Na Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier (futura Escola Municipal Dr. Joel Carlos da Silva Coelho), Geissiélen Moraes S. Almeida (foto de capa) e Rosemary da Silva alcançaram 262 pontos (imagem abaixo).

No CMEI Monte Real, Daniele Cristina Aguiar Matta Zanette e Daniele Cristina Frediani Gusmão conquistaram 184 pontos. Na Escola Municipal do Campo Profª Ivonice Aparecida de Souza, Bruna Tomaz Zava Martins e Joyce Dutra da Silva obtiveram 222 pontos. No CMEI Professora Célia Medeiros de Mello Simões, Gisele Neves da Silva e Aparecida Dilene Ricardo de Paula foram eleitas com 206 pontos.

Na Escola Municipal Professora Ophélia Mello Nascimento, Leila Paulino de Camargo e Clênida Aparecida da Silva Teodoro se destacaram com 318 pontos. Na Escola Municipal Professora Vilma Longo, Cristiane de Araújo Castilho Rodrigues e Lucinéia Cardoso Pereira obtiveram 546 pontos, a maior pontuação entre os eleitos.

Na Escola Municipal Pedro Claro de Oliveira, Michele Silvério Coelho de Oliveira, Inis Mizue Barbuio e João Paulo Pereira Moraes foram escolhidos com 420 pontos. No CMEI João Galdino Tavares, Rafaela de Andrade Oliveira e Geize Miguel Louriano Moraes obtiveram 244 pontos.

Na Escola Municipal Ercílio Custódio, Cristiane Maria Gualberto Mota, Márcia da Silva Cabral Oliveira e Andréia Gaeta de Pontes Geraldo foram eleitas com 472 pontos. Por fim, na Escola Municipal Nohêmia Lopes Galvão Neimann, Érica Brunharo Vieira e Thais Inácio Braga conquistaram 390 pontos e assumirão a direção.

