Campanha arrecada roupas para Brechó

Doações de roupas, calçados, cobertores e acessórios

O Asilo São Francisco de Assis está promovendo uma campanha de arrecadação de roupas para abastecer o Brechó Solidário da instituição. A iniciativa convida a comunidade a doar peças em bom estado, que serão comercializadas para arrecadar recursos destinados à manutenção do asilo e aos cuidados com os idosos atendidos.

A campanha busca mobilizar a população em uma corrente de solidariedade, incentivando a doação de itens que já não são mais utilizados, mas que ainda podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Segundo a organização, toda a renda obtida com as vendas será revertida para custear despesas da entidade, contribuindo para oferecer mais conforto, saúde e qualidade de vida aos moradores.

Podem ser doadas roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, bolsas, acessórios, cobertores e roupas de cama, desde que estejam em boas condições de uso.

Em sua mensagem à comunidade, o asilo destaca que uma peça esquecida no armário pode se transformar em alimento, medicamentos e esperança para quem mais precisa. A campanha reforça ainda que pequenos gestos de generosidade têm o poder de promover grandes mudanças.

Com o lema “Doe. Compartilhe. Faça o bem.”, a instituição espera contar com o apoio da população para fortalecer o Brechó Solidário e dar continuidade ao trabalho desenvolvido em favor dos idosos.

O Asilo São Francisco de Assis ressalta que cada doação representa um gesto de carinho e solidariedade, reafirmando sua mensagem: “Quem doa amor, recebe gratidão.”