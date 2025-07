Delegacia de Santo Antônio da Platina muda de endereço

População deve registrar ocorrências online ou acionar o 190 em casos de emergência

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina iniciou a mudança para o imóvel da nova sede, localizada à Rua Sete de Setembro, número 1209, Centro, em frente do Chico’s Restaurante.

Nesse período de transição, a população deve realizar o registro de ocorrências pela internet através do site da Polícia Civil – www.policiacivil.pr.gov.br/BO – e em casos de urgência acionar o 190 da Polícia Militar.

Nos últimos dias os servidores têm se empenhado para agilizar a mudança e regularizar os serviços para a população.

Vai demorar alguns dias para a abertura oficial com uma cerimônia.

A sede da 38ª Delegacia Regional de Polícia Judiciária ficava na esquina das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Ribeiro Mendes, no centro.

Em 2023, Os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli, ambos do PSD, participaram de audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que confirmou a construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina.

Ao lado do fórum será erguida a sede da corporação.

Dr. Rafael e a delegada adjunta doutora Keylla dos Anjos Melo Glatzl (foto de capa) com supervisão do delegado chefe da 12ª Subdivisão de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen foram informados da possibilidade de construção de uma Delegacia Cidadã em Santo Antônio da Platina, sendo necessária a localização de um terreno adequado para este fim.

O então prefeito Professor Zezão, então elaborou junto com sua equipe projeto de lei para doação de imóvel, o qual teve aprovação unânime pelos vereadores da Câmara do Vereadores, resultando na publicação da Lei nº 2.207/2024 em 03 de setembro de 2024, com a doação de área de 2.565 m², nas proximidades do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A antiga delegacia na Vila Claro funcionava num espaço contíguo ao da cadeia, com frequentes rebeliões.

Depois da transferência da Polícia Judiciária, a carceragem passou a abrigar apenas mulheres infratoras da região.

Confira: https://npdiario.com.br/policial/saiba-tudo-sobre-nova-sede-da-policia-civil-platinense/#:~:text=Constru%C3%A7%C3%A3o%20ser%C3%A1%20perto%20do%20Hospital,%2C%20no%20centro%20(foto)

Veja também: https://npdiario.com.br/politica/tj-confirma-novo-forum-de-santo-antonio-da-platina/