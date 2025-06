Passeata encerra Maio Laranja em S. Antônio

Combate ao abuso e exploração sexual de crianças

“Estamos no combate, e você?”; “Pode ser sua filha”; “Não se cale”; “Se tocar em mim eu grito”; “Meu corpo é um tesouro e eu o protejo com amor”. Estas foram algumas das frases expressadas em cartazes de cartolina e em banners produzidos pelas entidades e escolas, que participaram da Passeata Maio Laranja que encerrou as atividades alusivas ao Dia (18 de maio) Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Santo Antônio da Platina.

A iniciativa foi das Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação, referente ao “Maio Laranja”, envolvendo várias pastas a elas vinculadas, como Creas, CMDCA, Apae, etc.; Escolas Municipais como a Nohêmia, Vilma Longo; Cmeis, Colégio Casucha, alunos do Curso Técnico em Enfermagem do Colégio Estadual Rui Barbosa (de Jacarezinho), Conselho Tutelar, Polícia Militar do Paraná, Tiro de Guerra 05-004, através dos atiradores e do Sargento Leone Colomby.

O evento teve início defronte o prédio da Prefeitura descendo pela Rua Marechal Deodoro até a Praça Frei Cristóvão. O Prefeito Gil Martins e a Vice-Prefeita Terezinha Maiorky fizeram uso da palavra e motivaram os presentes a continuarem – após o final da campanha – atentos ao assunto no dia a dia das famílias para que este problema seja combatido com muita responsabilidade. Ao final de sua fala, a Terezinha foi abraçada carinhosamente pelas crianças, num gesto bastante emocionante. A Fanfarra “Yuichi Yabuki” do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto abrilhantou a passeata.

Outras frases também chamaram a atenção como: “Infância é brincar, crescer e sonhar. Diga não ao abuso”; “Até a maratona mais longa começa com um pequeno passo”.