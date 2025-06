SAP celebra padroeiro até domingo de noite

Programação tem sorteio e almoço especial para retirada

A tradicional festa em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Santo Antônio da Platina, será realizada nos dias 13, 14 e 15 de junho. A programação inclui diversas atividades religiosas e sociais, com destaque para o show de prêmios, que acontece no domingo (15), às 20h30, na quadra da Igreja Matriz.

Os cupons para participar do sorteio podem ser adquiridos com membros dos movimentos e pastorais da paróquia, no escritório paroquial (Rua Marechal Deodoro, 731, ao lado da Matriz) ou pelo WhatsApp: (43) 3534-3363.

Na sexta-feira, dia 13 de junho, haverá também a venda do tradicional Frango Assado de Pádua, servido apenas no almoço. O prato inclui meio frango assado, arroz, farofa e maionese, e será vendido apenas para retirada, sem consumo no local. O valor é de R$ 35,00, com vendas antecipadas no escritório paroquial ou com as pastorais. A retirada será das 11h30 às 13h.