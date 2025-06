Visitas ao parque ecológico inicia “JUNHO VERDE”

As atividades do “Junho Verde” organizadas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, tiveram início no dia 2 e prosseguem até o final do mês. O Diretor do Departamento, José Ricardo Arruda, disse que “até sexta-feira, 6, estão acontecendo visitas orientadas no Parque Ecológico e na Trilha local, pelos alunos das Escolas Municipais, Cmeis e escolas privadas, das 8h às 17h. O endereço do Parque é à Rua Diogo de Paula Viana, nº 550, no Jardim Egea.