Startup de Ibaiti no Show Rural/Cascavel

“Campo Conecta” foca empreendedorismo

O Show Rural de Cascavel foi palco de uma importante apresentação da startup Campo Conecta, liderada pela ibaitiense Júlia Yamanouye. Participando da ativação “Like a Farmer – Batalha de Pitch” e “Founders: Mulheres no Ecossistema”, a jovem empreendedora, juntamente de seus sócios, teve a oportunidade de apresentar seu projeto inovador ao lado de outros destaques do agronegócio.

Desenvolvido em parceria com Jean Max, proprietário da Filial Faveni em Ibaiti, e Zelia Carvalho, do Recanto Aconchego, o Campo Conecta é uma plataforma online que visa facilitar a comunicação entre produtores rurais, intermediários e empresas compradoras.

Através de um site intuitivo e prático, o projeto busca otimizar o processo de compra e venda, garantindo a qualidade dos produtos e a satisfação de todos os envolvidos.

Um passo importante para o futuro do agronegócio

A participação no Show Rural de Cascavel representa um marco importante na trajetória da Campo Conecta, que atualmente se encontra em fase de validação. A fundadora Júlia Yamanouye destaca a importância da iniciativa para o desenvolvimento da economia local: “Juntos, buscamos melhorar a compra e venda do produtor, buscando valorizar o produtor e, consequentemente, a nossa economia interna”. A mesma se refere não apenas a conexão com esse Ecossistema, mas também a parceria que tiveram com o Sebrae para estarem nessa Feira.

Conecte-se ao futuro do agronegócio

Se você se interessa por inovação no campo e quer fazer parte dessa transformação, siga o Campo Conecta no Instagram @campoconecta e descubra como testar essa plataforma que promete revolucionar o mercado.

Ibaiti no mapa do agronegócio brasileiro

A presença da Campo Conecta no Show Rural de Cascavel é motivo de orgulho para Ibaiti e região, que demonstram o potencial do Norte Pioneiro no cenário do agronegócio brasileiro.

A iniciativa de Júlia Yamanouye e sua equipe é um exemplo de como a tecnologia e a inovação podem impulsionar o desenvolvimento do setor, gerando oportunidades e valorizando os produtores locais.