UENP tem processo seletivo para regente do CORAL POPULAR

Inscrições seguem até o dia 9 de junho

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), abriu seleção de profissional graduado para concessão de bolsa de extensão para o projeto “Coral Popular da UENP”. As inscrições para regente do coral seguem até o dia 9 de junho.

Confira o edital: https://uenp.edu.br/ publicacoes-oficiais-uenp/ link-docs-proreitorias/proec- documentos/proec-editais/ editais-2025-1/coral-popular- da-uenp-2025/31592-proec- edital-001-2025-proec-uenp- selecao-de-bolsistas-coral- popular-da-uenp-2025/file.html

A vaga é para profissional graduado em uma das seguintes áreas: Música, Regência Musical, Artes, Educação Artística e Teatro. Os interessados devem realizar a inscrição através do preenchimento de formulário eletrônico, disponível AQUI: https://forms.gle/ x2iVvqcM33G7yZ5x9, encaminhando os documentos solicitados no edital.

O regente deverá atuar nos três campi da UENP, em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho, com dedicação de 40 horas semanais. A bolsa, no valor de R$3.200,00, terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

O profissional ficará responsável pela organização, administração e ensaios do Coral, por realizar apresentações culturais em eventos institucionais e nos que foram solicitados pela PROEC, além de ministrar oficinas, palestras, minicursos e demais demandas do projeto.

As entrevistas serão realizadas no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, localizado na Av. Marciano de Barros, 700, Bairro Estação, em Jacarezinho, entre os dias 11 e 12 de junho. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 16 de junho.