Ação conjunta prende dois em Rib. do Pinhal

Um de 18 e outro de 19 anos na noite desta sexta-feira

Policiais Civis e militares de Ribeirão do Pinhal detiveram na noite desta sexta-feira (22) um jovem de 18 anos na Vila Carvalho.

Com ele houve a apreensão de 70 pedras de crack, sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Na mesma noite, outro jovem de 19 anos foi encarcerado pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica a menor de 18 anos na Praça Erasmo Cordeiro, no centro do município.

Os homens presos foram conduzidos para a Cadeia Pública de Bandeirantes.