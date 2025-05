Audiência foca morte de vereador do Norte Pioneiro: veja vídeos

Caso ganhou repercussão nacional

Exclusivo: Às 14 horas desta segunda-feira, dia 12, a atenção da Imprensa responsável do Norte Pioneiro estará na Vara Criminal de Wenceslau Braz, na Praça Rui Barbosa, onde ocorrerá a primeira audiência de instrução do processo que apura o assassinato ocorrido em Santana do Itararé do vereador eleito da vizinha cidade de Salto do Itararé, João Domiciano Neto, de 67 anos.

Trata-se de caso, divulgado e detalhado em primazia pelo Npdiario, que teve repercussão nacional, com o assassinato de João Garré, como era conhecido, em novembro de 2024. O crime, classificado pelo Ministério Público como uma “execução política premeditada” ferveu a cena política-policial na ocasião e agora novamente desperta curiosidade popular.

Os réus, Odair José Carvalho da Silva, conhecido como “Nenê da Ambulância”, e seu filho Douglas Carvalho da Silva, o “Douglas Cowboy” (fotos abaixo), estão encarcerados preventivamente na Penitenciária Estadual de Piraquara, município distante 27 km de Curitiba.

De acordo com a denúncia, pai e filho teriam encomendado o homicídio após Odair perder a eleição municipal por uma diferença de apenas quatro votos para a vítima. Assim, seria depois empossado como edil, o que obviamente não aconteceu devido o falecimento.

”O Judiciário agiu de forma arbitrária, precipitada e apenas para atender a opinião pública. afrontando o Estado Democrático de Direito”. A afirmação foi feita na oportunidade, por José Valdeci de Paula (em entrevista concedida para a reportagem) no seu escritório , em Pinhais, região metropolitana da Capital. O advogado aparece na foto de capa acima em outro julgamento.

É o mesmo causídico que protegerá os dois acusados na audiência desta segunda-feira. Ele estará em seu escritório e participará através do Teams (Equipes, em Português, que permite reuniões pela internet).

Valdeci é o advogado de defesa do pai e do filho, acusados de serem os mandantes e colaboradores do assassinato do vereador eleito de Salto do Itararé,

Vídeo acima do delegado brazense Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, que presidiu o inquérito.

A audiência de instrução é um dos principais atos dentro de um processo judicial, pois é nela que testemunhas da alegada vítima e acusados são ouvidos para que sejam colhidas provas orais através de depoimentos. Assim, as partes estarão frente a frente.

As alegações finais são permitidas, também conhecidas como razões finais ou memoriais, argumentos apresentados pelas partes de um processo, após a fase de instrução, e antes da decisão do juiz. Elas permitem às partes reforçar seus argumentos, apresentar novos elementos e tentar convencer o juiz da sua posição. É possível que não sejam usadas nessa fase.

O juiz, depois, ao decidir pronunciar o acusado, admitirá a pretensa imputação feita e a encaminhará para julgamento perante o Tribunal do Júri, com sete integrantes da comunidade local. isso ocorre quando ele se convence da materialidade do fato (crime) e de indícios suficientes de autoria ou não de participação.

Nenê e o filho, Douglas (fotos abaixo), de 31 anos, foram presos em torno de 22 horas de uma segunda-feira, dia 18, pela equipe do GDE ( Grupo de Diligências Operacionais) da 12a subdivisão de Jacarezinho, comandado pelos delegados Amir Roberto Salmen (chefe) e Pedro Artur Caprio. Deve ser ressaltado também o trabalho extenuante do delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Chaves, que representou pela prisão preventiva.

As acusações são de formação de quadrilha e homicídio qualificado. Teriam contratados e pagos dois bandidos para executar a vítima. Também colaboraram na “logística” e na fuga.

Os dois marginais que mataram o politico, a mando de pai e filho, em Santana do Itararé, perderam as vidas na tarde do sábado, dia nove, após viajarem em fuga para Curitiba e se envolverem em um confronto armado com policiais militares. A Polícia Civil brazense fez diligências e identificou o veículo com a dupla, que fugiu da vizinha cidade de Santana do Itararé, onde a vítima estava na casa dos pais.

A equipe das Rondas Ostensivas de Natureza Especial(RONE) de Curitiba localizou o carro na rua Waldomiro Daldigan, no bairro Uberaba. Eles fizeram disparos contra os agentes de segurança e no confronto, foram a óbito no local.

O corpo do vereador eleito(pela União Brasil com 133 votos) foi velado na câmara de vereadores de Salto do Itararé e sepultado no cemitério da mesma cidade num domingo, dia dez (fotos abaixo). Ele apoiou o prefeito eleito Claudeci (Republicanos).

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João foi assassinado a tiros.

A residência do crime no Norte Pioneiro é dos pais do vereador eleito, que costumava dormir com os dois idosos.

