Bordignon na maior FEIRA mundial de matcom na CHINA

A Construcasa Bordignon finalizou uma enriquecedora viagem à China, que ocorreu de 23 a 30 de outubro, encerrando a experiência com um dia de folga em Hong Kong. A equipe, liderada pela empresária Edna Bordignon, os diretores André Tavares e Eduardo Bordignon, além do gerente de compras Everaldo Bimbato, expressaram grande satisfação com a oportunidade, que superou suas expectativas.

A Canton Fair, também conhecida como Feira de Importação e Exportação de Cantão, é um dos eventos comerciais mais importantes e abrangentes do mundo, em especial de MatCom (Materiais de Construção). A iniciativa ocorreu na cidade de Guangzhou, China. A edição forneceu serviços completos 24 horas por dia, para expositores e compradores por meio de sua plataforma online e nada menos que 55 seções de exposição.

Desde a sua criação em 1957, o evento tem desfrutado da mais longa história, da maior escala, do maior número de compradores, do mais diversificado país de origem do comprador, da mais completa variedade de produtos e do melhor volume de negócios na China em 133 sessões.

Foram 50 mil expositores em 2024 numa área 22 vezes maior que o tamanho da SP Expo.

Os viajantes do Norte Pioneiro se surpreenderam com a beleza dos lugares visitados, a segurança total nas cidades e a diversidade de opções gastronômicas em restaurantes internacionais. Contrariando alguns estereótipos sobre a culinária local, eles constataram que as comidas exóticas são mais comuns no interior e entre os de mais idade, sendo a dieta diária no país composta principalmente por arroz, legumes, frango e carne de porco.

A China localiza-se na Ásia Oriental

A viagem – com escala em Londres – incluiu um longo percurso aéreo totalizando cerca de 25 horas de voo de São Paulo até Hong Kong.

Durante a estadia, a equipe participou de uma Mostra que contou com 35 mil fornecedores e se dividiu em três fases de cinco dias cada. A Construcasa participou da segunda fase do evento, que abordou materiais de construção principalmente.

Os principais objetivos da jornada foram buscar novos fornecedores e produtos tecnológicos com preços competitivos. A equipe focou em ampliar seu portfólio e planeja trazer os novos produtos para todos os seus canais de vendas. Além de networking, os membros da equipe participaram de reuniões e palestras, convivendo com diferentes idiomas, como português, inglês e mandarim, com apoio de intérpretes. O clima estava quente, como ocorre hoje no Brasil.

A experiência na feira revelou ainda uma variedade de interesses que não fazem exatamente parte da empresa, ampliando a experiência de negócios . O grupo foi acompanhado por uma equipe especializada que facilitou os contatos com fornecedores e também organizou refeições, traslados etc.

A matriz da Construcasa Bordignon está localizada em Quatiguá, com filiais em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Joaquim Távora, Ourinhos/SP, Assís/SP e Marilia/SP, além do CDB (Centro de Distribuição) também sediado em Quatiguá, onde o conceituado grupo econômico iniciou há 57 anos.

