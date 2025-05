Conheça a obra de atleta de Ribeirão do Pinhal (veja vídeo)

Livro trata da importância do esporte

Luiz Felipe Cardozo, natural de Ribeirão do Pinhal, publicou seu livro.

O jovem é atleta de vôlei, esporte que pratica desde muito novo e que em 2015 começou a competir na região e no país. Com isso, escreveu seu livro “Diário Intelectual Estoico”, fruto de sua atuação e perseverança no esporte.

Ele acredita que sua escrita possa servir como incentivo aos jovens da região para que busquem crescerem e se aperfeiçoarem, tanto no esporte quanto intelectualmente.

O jovem presenteou pessoalmente Bernardinho com a obra (foto).

Confira a resenha:

“Diário Intelectual Estoico” é uma obra reflexiva que combina sabedoria antiga com uma perspectiva contemporânea. Luiz Felipe Cardozo entrega um guia filosófico que desafia o leitor a explorar sua própria humanidade e a buscar excelência moral e prática. A obra é indicada para leitores interessados em filosofia, autodesenvolvimento e espiritualidade prática. Sua abordagem introspectiva e atemporal a torna uma ferramenta para quem busca crescimento pessoal e uma vida mais significativa.

Link para compra : https://www.livrariaipedasletras.com/pd-976e61-diario-intelectual-estoico-luiz-felipe-cardozo.html