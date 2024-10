Karol Diniz é a nova GATA DA SEMANA

Jovem é de Santo Antônio da Platina

Karoline Diniz é uma mulher que brilha em várias áreas da vida. Com 29 anos e formada em Fisioterapia, ela encontrou sua verdadeira paixão no mundo da moda, onde desfiles e concursos são seu lugar favorito. Karoline é a prova de que a determinação e o amor pelo que se faz podem levar a grandes conquistas.

Sua trajetória inclui títulos como Miss Simpatia, Segunda Miss Platinense, Madrinha da EFAPI e, recentemente, Miss Paraná, representando seu estado no Miss Brasil.

Karoline valoriza momentos ao lado de amigos e familiares, sempre com um sorriso no rosto. Acredita que “o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre”, e com fé em Deus, segue em busca de realizar seus sonhos. Uma verdadeira inspiração para todos do Norte Pioneiro.