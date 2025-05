Ketellen Buratto é a ‘GATA DA SEMANA’

Tem 24 anos e é de Santo Antônio da Platina

Natural da região, Ketellen é uma das candidatas ao título de Rainha da Efapi 2025, destacando-se não apenas pela beleza, mas também pelo carisma, charme e dedicação.

Filha de Nivan e Gisele Buratto, Ketellen trabalha há quatro anos como secretária no Laboratório Ximenes, e atualmente está cursando o segundo ano de Enfermagem demonstrando seu comprometimento com a área da saúde e o cuidado com o próximo.

Ketellen representa a força, simpatia e determinação da mulher moderna, unindo carreira, estudos e participação ativa na comunidade.

A linda agora surge como a nova Gata da Semana.