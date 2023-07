“Epopeia Boiadeira: Resgatando história”

Do peão/escritor Sinval Silveira Pinto de Ribeirão do Pinhal

Aconteceu o lançamento do livro Epopeia Boiadeira: Resgatando a História, do escritor Sinval Silveira Pinto, também conhecido como Cowboy Poeta. Ele é de Ribeirão do Pinhal. O evento de lançamento ccorrreu no hall da Biblioteca Pública do Paraná, . Muitas pessoas compareceram para prestigiar o autor e realizar a compra da obra.

O livro traz contos poéticos inspirados na vivência do autor como peão de rodeio e boiadeiro.

A obra também mergulha nas memórias das últimas comitivas do estado do Paraná, desde as lidas com a boiada nas estradas — tangendo a cavalo, em mulas e burros, ao som do berrante — até os desafios enfrentados durante a Geada Negra, que dizimou quase toda a plantação de café do Norte do Paraná, em uma noite de 1975.

Além disso, a obra retrata as longas viagens e a vida dos boiadeiros em detalhes, transportando o leitor para o emocionante universo rural do interior do Paraná.