Palácio Garibaldi comemora 140 anos

De fundação com homenagens e concerto especial

A Sociedade Giuseppe Garibaldi, tradicional clube italiano de Curitiba, comemorou 140 anos de fundação neste sábado (1) com homenagens e um concerto especial para todos os convidados.

Sócios, diretores e colaboradores que participaram da noite musical apreciaram um recital de canto lírico e piano com repertório de canções italianas e árias de ópera.

A presidente da Sociedade, Cida Borghetti, externou gratidão a todos os antepassados e aos atuais associados que ajudam a solidificar e dar sequência aos trabalhos no espaço.

“Os imigrantes escolheram o coração de Curitiba para erguer uma marca emblemática da cultura italiana. Nossos fundadores não mediram esforços para o desenvolvimento econômico e social da nossa capital e fizeram do Brasil uma nação diferenciada em todo o mundo”, destacou.

Ao longo desses 140 anos, o Palácio Garibaldi desempenhou um papel importante em diversos momentos da história do Paraná refletindo a sua versatilidade e relevância. O local foi sede do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral.

Hoje é um dos principais pontos turísticos do centro da capital e funciona como um dinâmico centro cultural, um acolhedor espaço de celebração, um ambiente de preservação da herança cultural e, acima de tudo, um local de encontro de diversas famílias.

“O Palácio Garibaldi é plural e recebe a todos. Cabe a nós continuar o legado e preservar a memória dos que ergueram esta construção magnífica, sólida e representativa. É a casa da cultura do povo italiano”, completou Cida.

HOMENAGEADOS – Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados para a entidade, sócios e diretores foram homenageados durante a cerimônia de comemoração. É a primeira vez que a condecoração de Honra ao Mérito Garibaldino foi entregue.

Para o vice-presidente da Sociedade Giuseppe Garibaldi, Benoni Constante Manfrin, o evento foi uma oportunidade de mostrar a admiração e respeito pelos que há mais de um século contribuem com o espaço.

“Uma cerimônia repleta de emoção e alegria. Nossa missão é cuidar e preservar nosso patrimônio. Para isso temos grandes projetos e ações em desenvolvimento que favorecem nossa sociedade e garantem a continuidade do seu legado”, afirmou.

Foram homenageados por contribuírem de maneira social e cultural com a comunidade ítalo-brasileira os sócios Amilcar Rafael Greca, Carlos Antonio Gusso, Celso Dedolim Teixeira, Giuseppe Lanzuolo, José Almeida Lins, Nilson Toshihico Nishimura, Vittório Romanelli e Ragnhild Borgomanero.

ESCULTURA – Em dezembro, o Palácio ganhou a escultura de Giuseppe Garibaldi montado em seu cavalo, do artista plástico, Carlos Henrique Tullio. A obra faz parte do projeto do Jardim de Esculturas no Palácio Garibaldi e de uma ampla ação de revitalização cultural do Palácio.

ROSA – Além do monumento, o Jardim também cultiva a “Rosa de Anita”, uma flor híbrida criada na Itália em homenagem a catarinense Anita Garibaldi. O plantio da flor fez parte da comemoração dos 138 anos da associação e colocou o Palácio Garibaldi na rota mundial do Bicentenário de Anita Garibaldi.

PRESENÇAS – Prestigiaram o evento a Cônsul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Eugênia Berti Lindblad, a Chefe do Escritório de Representação do Ministério de Relações Exteriores no Paraná, Ligia Maria Scherer, o embaixador Allan Selos, o Secretário do Escritório de Representação do Ministério de Relações Exteriores no Paraná, Paulo Fernando Machado, o presidente do Comitê do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, Walter Petruzziello, o Conselheira Comunale de Borghetto, Val Borghetti Garcia, o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Castro, o coordenador do Patrimônio Cultural do Estado do Paraná, Vinicio Bruni, o presidente do Instituto Curitiba de Saúde, Tiago Waterkemper, o diretor da Fundação Memorial da América Latina, Lucas Jordão Cunha, o presidente do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Marino Galvão Júnior, além de diretores, conselheiros, associados, corpo consular e demais convidados.