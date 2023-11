Derrubada de vetos do Marco Temporal é inevitável, diz Lupion

Necessários 257 votos na Câmara dos Deputados, e 41 no Senado

Apesar do novo adiamento da Sessão do Congresso Nacional que vai analisar o projeto do Marco Temporal, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion, mantém o discurso de que a bancada vai derrubar os vetos do Presidente Lula à proposta.

“Quero tranquilizá-los. Nós vamos, na próxima sessão do Congresso, obviamente ganhar esses votos. Isso já estava acertado, inclusive em todas as reuniões com líderes partidários, o apoio enorme das lideranças em relação à derrubada desses vetos. Não tenho dúvida com relação ao número de votos”, afirmou Lupion.

Para derrubar um veto presidencial, são precisos ter 257 votos na Câmara dos Deputados, e 41 no Senado. Quando foi votado, o projeto do Marco Temporal (PL 490), obteve 283 votos na Câmara, e 43 no Senado, mesmo com ausências de alguns parlamentares que integram a FPA nas respectivas sessões.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Lupion explicou que o motivo do novo adiamento da Sessão, prevista para a última quinta-feira (23), foi “o descumprimento de acordos, por parte do governo, sobre os vetos a projetos relacionados ao Novo Arcabouço Fiscal e ao CARF. Os líderes acharam por bem cancelar a sessão mais uma vez, o que adia a apreciação das matérias”.

Na pauta do Congresso, também há vetos sobre outros projetos de interesse do agronegócio brasileiro, como aqueles feitos ao PL do Autocontrole, que permite a contratação de serviços privados para apoiar a defesa agropecuária brasileira.