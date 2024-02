Estado e Prefeitura de Sengés têm parceria

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), firmou um termo de cooperação técnica com o município de Sengés, nos Campos Gerais, para elaboração e doação do projeto executivo de engenharia da pavimentação da PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista, em uma extensão de 21,64 quilômetros.

A cooperação prevê que a prefeitura vai elaborar todos os projetos de acordo com as normativas do DER/PR, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outros regulamentos vigentes.

O DER/PR ficará responsável por acompanhar, analisar e avaliar os produtos do projeto, podendo solicitar correções e revisões. O departamento também providenciará as licenças ambientais necessárias.

Uma vez concluído e aprovado, o projeto será doado por Sengés ao DER/PR, que definirá a melhor solução para executar a obra. O prazo desta cooperação é de 180 dias (6 meses), podendo ser prorrogado conforme a necessidade, e os recursos empregados são exclusivamente da prefeitura da cidade.

Está prevista a pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) no trecho de revestimento primário, ligando vias municipais pavimentadas nos perímetros urbanos com o trecho pavimentado e duplicado de Reianópolis, distrito de Sengés, aproximadamente no meio do trecho.

Além de beneficiar mais de 25 mil habitantes locais, a obra futuramente irá facilitar o escoamento da produção agrícola e da silvicultura da região, que já utiliza a rodovia.

CONSERVAÇÃO – Enquanto realiza ações como esta, que devem resultar na futura pavimentação da via, o DER/PR segue garantindo boas condições de segurança e trafegabilidade para usuários da PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista por meio de serviços de conservação de rodovia não pavimentada.

O trecho está contemplado em contrato que atende 102,45 quilômetros de rodovias do Escritório Regional Cerne da Superintendência Regional Campos Gerais do DER/PR, incluindo segmentos da PR-092 e PRC-272, beneficiando também os municípios de Jaguariaíva, Salto do Itararé e Santana do Itararé.

São serviços de patrolamento e regularização de leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de caixa de retenção, escarificação, conformação e compactação do subleito, entre outros. O investimento nestas rodovias é de R$ 5.962.761,60.