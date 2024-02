Frente do Agro pede devolução de Medida Provisória ao governo

Porque MP reonera a folha de pagamento

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), juntamente com outras 13 Frentes, promoveu uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados, para solicitar a devolução da Medida Provisória 1202/23, que reonera a folha de pagamento.

Durante a coletiva os parlamentares apresentaram um manifesto contra a medida (veja íntegra em link no final deste texto).



O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (foto), do PP, destacou que a posição da bancada sempre foi transparente em relação à necessidade de gerar emprego, de diminuir custos e de salvar a economia do país. “Nosso setor representa um terço do PIB, praticamente 34% dos empregos gerados no país. Óbvio que a reoneração ou a oneração da Folha do Pagamento gera uma dificuldade, um dificultador muito maior para a geração desses empregos.”

O parlamentar citou os vetos pelo Presidente da República a projetos aprovados no Congresso Nacional por ampla maioria. “Cito o exemplo do marco temporal no veto – a maior derrota que esse governo já viu -, mais de 380 votos na derrubada do veto, assim como a lei de pesticidas, que foi relatada pelo PT, votada pelo PT e foi vetada pelo Presidente da República.”

Lupion ressaltou ter ficado esperançoso após ouvir as falas dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente, em relação ao Poder Legislativo. “Esse governo, desde que tomou posse, optou por legislar e governar com o Supremo Tribunal Federal e não com o Congresso Nacional, de quem é a atribuição constitucional de legislar. Nós não aceitamos isso.”

No manifesto entregue, os parlamentares convocam os congressistas à ação em defesa do Estado Democrático de Direito e das prerrogativas constitucionais e solicitam a devolução da Medida Provisória 1202/2023; a inclusão na Ordem do Dia do Requerimento 4150/2023 para deliberar com urgência o projeto de lei 5552/2023, que concede em caráter permanente a autorização para o trabalho aos domingos e feriados para o comércio, independente de acordo ou convenção coletiva; e a realização de discussões com a sociedade civil e Frentes Parlamentares durante a elaboração e apreciação das Leis Complementares da Reforma Tributária.

Frentes que assinam o manifesto:

Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE);

Frente Parlamentar do Material de Construção (FMC);

Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS);

Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio);

Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin);

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA);

Frente Parlamentar do Livre Mercado (FPLM);

Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora (FPMEmp);

Frente Parlamentar da Indústria e de Máquinas e Equipamentos;

Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista;

Frente Parlamentar da Vitivinicultura;

Frente Parlamentar Mista de Inovação e Tecnologias em Saúde para Doenças Raras;

Frente Parlamentar da Indústria;

Frente parlamentar pelo Brasil Competitivo.

Acesse o manifesto no arquivo aqui: https://agencia.fpagropecuaria.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2024/02/Manifesto-contra-a-Reonerac%CC%A7a%CC%83o-da-Folha.pdf