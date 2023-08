Governo para oferta de ações da COPEL

Nesta segunda-feira em São Paulo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participará nesta segunda-feira (14) da cerimônia de toque de campainha que encerra a oferta de ações da Copel na B3, em São Paulo. Com a nova composição, a empresa vira uma corporação. O Governo do Paraná será o único acionista com uma golden share, o que garante a defesa dos interesses dos paranaenses e os investimentos no Estado.

Serviço:

Data: 14 de agosto, segunda-feira

Horário: 9h

Endereço: B3 – R. Quinze de Novembro, 275 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

Haverá transmissão pelo canal da B3 no YouTube. Jornalistas interessados em acompanhar a cerimônia presencialmente deverão encaminhar nome completo e nome do veículo de imprensa para agenciaestadualdenoticiaspr@gmail.com até as 16h desta sexta-feira.