Governador recebe visitas da Mondelēz

Curitiba é a sede do Centro de Tecnologia da empresa no Brasil, que possui outras dez estruturas semelhantes espalhadas no mundo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quinta-feira (10), no Palácio Iguaçu, o presidente da Mondelēz no Brasil, Liel Miranda, para conversar sobre futuros investimentos e o cenário nacional e internacional do mercado de alimentos. A fábrica de chocolates da multinacional em Curitiba é a maior da empresa para este segmento no mundo. A Mondelēz é detentora de marcas amadas pelos brasileiros, como Lacta, Bis, Sonho de Valsa, Tang, Halls, Trident, Club Social, Oreo, entre outras.

Curitiba também é a sede do Centro de Tecnologia da empresa no Brasil, que possui outras dez estruturas semelhantes espalhadas no mundo. Nele, 150 pessoas trabalham na produção de novas tecnologias e soluções inovadoras relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos.

Atualmente, o parque industrial produz chocolates, gomas, balas, sucos e sobremesas em pós e cream cheese. A unidade emprega cerca de 2 mil trabalhadores e tem aproximadamente mil prestadores de serviços. Ratinho Junior visitou a fábrica na Capital em 2021 e reforçou que há um empenho do Executivo estadual em continuar avançando na criação de melhores condições administrativas e de infraestrutura para favorecer a entrada de capital privado no Paraná.

“Temos o quarto maior PIB do País, com indústrias muito fortalecidas e um grande parque tecnológico, e nosso planejamento passa pela continuidade desses relacionamentos, tentando viabilizar novos investimentos e mais empregos. Para isso, estamos trabalhando em novas concessões rodoviárias, fortalecendo a infraestrutura, e apresentando o Paraná para representantes de todo o mundo”, afirmou o governador.

De acordo com o presidente da Mondelēz no Brasil, o Paraná está em uma localização privilegiada, o que favorece o planejamento de fornecimento da multinacional. “A nossa produção em Curitiba abastece as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País, e quando nós melhoramos a nossa capacidade de produção e distribuição o Estado também ganha com o aumento da arrecadação”, disse Miranda.

O CEO também defendeu o compromisso da empresa com a sustentabilidade, com investimentos que giram na casa dos R$ 100 milhões nos últimos anos, o que garantiu a ela a obtenção da categoria B do Selo Clima Paraná. O reconhecimento é concedido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável a organizações que preservam os recursos naturais e buscam fortalecer práticas ligadas ESG (sigla para Governança Ambiental, Social e Corporativa).

De acordo com a diretora de Assuntos Corporativos e Governamentais, Helga Franco, que é responsável pela agenda ESG na empresa, a produção do cacau, que é o principal insumo utilizado na fabricação dos chocolates, é ambientalmente sustentável. “É uma planta nativa, que contribui com o reflorestamento. O compromisso da Mondelez é alcançar 100% da originação de produtores brasileiros até 2025”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; o secretário interino da Indústria, Comércio e Serviços, Christiano Puppi; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; o diretor de Mercado da Invest Paraná, Gustavo Cejas; e o diretor de Operações da planta da Mondelēz em Curitiba, Igor Gonsalves.