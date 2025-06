Ilumina Paraná leva LED para municípios

Programa já reduziu custos e melhora segurança Lançada como parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova, a troca de todas as luminárias públicas dos municípios paranaenses por iluminação LED já trouxe resultados significativos. Agora com nome próprio – Ilumina Paraná – a iniciativa tem gerado uma economia anual de mais de R$ 5,6 milhões para diversas cidades, com redução média de 30% nos custos onde as luminárias já foram substituídas.

Desde fevereiro, cerca de 76 mil luminárias já foram trocadas, de um total previsto de 198 mil até 2026, abrangendo todas as regiões do Estado, tanto zonas urbanas quanto rurais. A expectativa é de uma economia anual de até R$ 14,6 milhões quando o processo for concluído.

Segundo o secretário estadual das Cidades, Guto Silva (foto abaixo), a melhoria da iluminação pública também impacta na segurança, podendo reduzir a criminalidade em até 40%. Atualmente, 61% da iluminação do Paraná já é feita com tecnologia LED.

Com investimento estimado em R$ 200 milhões, o programa não interfere em municípios com contratos de PPPs, onde as empresas são responsáveis pela modernização. Os dados usados para estimar a economia vêm de cidades como Terra Rica, Paraíso do Norte, Pato Branco e Cruzeiro do Oeste, que já substituíram a maior parte das luminárias antigas.

Além de reduzir o consumo em até 70% por ponto de luz, os novos equipamentos têm maior durabilidade, exigem menos manutenção e melhoram a qualidade da iluminação. O Ilumina Paraná também cuida do descarte correto das luminárias antigas e da substituição de estruturas quando necessário.

A iniciativa está alinhada com a Agenda 2030 da ONU, contribuindo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os que tratam de energia limpa e cidades sustentáveis. Além disso, a tecnologia LED é mais ecológica, por não conter substâncias tóxicas e ser 98% reciclável.