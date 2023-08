Prefeitura retoma o sistema após ataque hacker: Jacarezinho

Passará a funcionar nesta segunda-feira (dia sete)

Em prazo que pode ser considerado recorde, a Prefeitura Municipal de Jacarezinho informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 7, os sistemas comprometidos pelo ataque hacker voltarão a funcionar normalmente, pondo fim a uma situação caótica em que praticamente todos os serviços digitais do Município deixaram de funcionar por 10 dias úteis. A título de comparação, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná precisou de dois meses para resolver problema semelhante.

Responsável pela área de tecnologia da Prefeitura, o secretário Jaílton Aparecido de Paula passou por grande provação, juntamente à equipe de Tecnologia da Informação sob seu comando, que aliados a prestadores de serviço privados, trabalharam muito para que os serviços fossem restabelecidos.

“Recebi a incumbência do prefeito Marcelo Palhares de despender todos os esforços para que os sistemas voltassem a funcionar. E foi isso que fizemos, buscamos auxílio junto a empresas especializadas e, felizmente, encontramos uma solução”, explica o Secretário.



“Lamentamos o ocorrido, e pedimos a compreensão dos usuários, pois o setor da Tecnologia da Informação é complexo, depende de softwares, hardwares e pessoas habilitadas a lidar com esse tipo de problema. Esperamos que tudo corra bem e que esse problema nunca mais se repita”, finaliza.

O que aconteceu – No dia 24 de julho, ao ligar os computadores e acessar o sistema, o Departamento de Tecnologia de Informação constatou a invasão. A partir daí começou o trabalho, primeiro para entender o ocorrido, e imediatamente após procurar a Delegacia de Polícia onde foi registrado o Boletim de Ocorrência n.° 2023/820730, às 9h20. A Diretoria Geral do Departamento de TI, sob a responsabilidade de Rogério Augusto Guarenghi, e o servidor concursado e Programador Reynaldo Jefferson Faleiros, passaram então a trabalhar na tentativa de recuperação dos dados.

O que foi afetado? – Os arquivos-fonte dos Sistemas de Arrecadação Tributária, Contábil, Tramitação de Processos, Gestão de Frotas, Emissão de Notas Fiscais, Alvarás, todos diretamente armazenados no servidor próprio da Prefeitura, foram afetados, impedindo sua utilização e prestação de serviços dos departamentos responsáveis, incidindo diretamente na arrecadação de tributos, liquidação de notas de empenhos, pagamentos a empresas contratadas, emissão de notas ficais de empresas com sede no município.

Esses arquivos foram criptografados pelo hacker, impedindo que os sistemas integrados do município funcionassem, gerando consequências graves que, a longo prazo, poderiam dar causa à diminuição drástica de arrecadação do município, bem como a impossibilidade de emissão de nota fiscal de materiais e serviços dentro do município, por parte de empresas privadas prestadoras de serviços, e em casos mais severos podendo provocar a falência das empresas, que ficariam impedidas de receber suas faturas.

Qual foi o ataque? – A Prefeitura de Jacarezinho foi alvo de ataque hacker por vírus do tipo do Ransomware, de variante do tipo .F AUST, que criptografa os arquivos e impedem sua utilização. É como se todos os dados ficassem presos em um cofre e os únicos com a chave para abri-lo fossem os criminosos que atentaram contra a Prefeitura.

Qual foi a solução? – A Secretaria Municipal de Administração contratou a empresa DataDescrypt, especializada na recuperação de servidores e storages que foram infectados por essa variante do vírus, empresa essa que apresenta taxa de eficiência de até 100% na recuperação dos arquivos, ou seja, empresa que possui notória especialização para essa finalidade.

A empresa descriptografou os arquivos e os enviou de volta, e durante o final de semana serão feitos testes de integridade para detectar eventuais falhas em algum dos módulos. É por esta razão que a volta do funcionamento ficou marcada para segunda-feira, mais tardar após o almoço, para que haja tempo de testar os arquivos e evitar o surgimento de qualquer inconformidade.

Como se deu a contratação? – Devido à gravidade e urgência da situação, a contratação se deu por inexigibilidade de competição e sobre isso é de fundamental importância pontuar que há precedente de causa idêntica. Como indicou o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme se infere do Acórdão nº 1688/17 -Tribunal Pleno, do Processo n.º 210690/17, de relatoria do Conselheiro José Durval Mattos do Amaral.

Que providências foram tomadas? – Além das providências mencionadas, a Prefeitura Municipal de Jacarezinho decidiu contratar um data center externo, inicialmente da empresa Governança Brasil, onde a partir de agora passam a ser armazenados os sistemas do Município. Essa medida visa evitar novos ataques do tipo, e o servidor externo oferece segurança infinitamente superior à existente na Prefeitura.

Por quê ocorreu esse ataque hacker? Ataques desse tipo são cada vez mais comuns, e ocorreram em Tribunais de Contas como o do Paraná e do Rio Grande do Sul, em sistemas do Governo Federal – como o do INSS – e Estaduais Brasil afora. Os sistemas do Supremo Tribunal Federal foram invadidos recentemente, inclusive com inserção de documentos falsos. A título de exemplo, a solução do problema do TCE-PR levou dois meses, aproximadamente, para ser efetivada.

Confira matérias exemplificativas sobre outros ataques do tipo:

Site do Tribunal de Contas do RS volta a funcionar e prazos processuais são retomados

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2022/11/site-do-tribunal-de-contas-do-rs-volta-a-funcionar-e-prazos-processuais-sao-retomados-cla1djhwu00670170ly9bmyp3.html

Depois de dois meses, site do TCE volta a funcionar

https://www.cbnmaringa.com.br/noticia/depois-de-dois-meses-site-do-tce-volta-a-funcionar

Microsoft confirma ataque hacker que afetou milhões de usuários

https://www.adrenaline.com.br/microsoft/microsoft-confirma-ataque-hacker/

Hackers invadem sistema do INSS e geram prejuízo de R$ 1 bilhão

https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/hackers-invadem-sistema-do-inss-e-geram-prejuizo-de-r-1-bilhao

Hackers invadem e tiram do ar sites do Governo do Ceará

https://www.convergenciadigital.com.br/Seguranca/Hackers-invadem-e-tiram-do-ar-sites-do-Governo-do-Ceara-62157.html?UserActiveTemplate=mobile

PF prende hackers suspeitos de atacar sistemas do STF

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pf-prende-hackers-que-atacaram-sistemas-do-stf/