Deputado Romanelli disputa presidência da C.C.J. (assistam)

Cumpre sexto mandato no Parlamento estadual

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (vídeo e fotos) anunciou, neste início de semana, que será candidato à presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, a mais importante da Casa. “Vou disputar, contra quem for, a presidência da comissão. Me sinto preparado para o exercício desta função”, afirmou.

O parlamentar relatou que no início da atual legislatura recuou da intenção de disputar a CCJ em razão de um entendimento para que o deputado Tiago Amaral (PSD) assumisse a função no biênio 2023-2024. “Houve um compromisso para que eu pudesse dirigir a CCJ no segundo biênio da atual legislatura. Há vários avalistas do entendimento que foi feito. Agora é natural a minha candidatura”, sublinhou, até porque o correligionário foi eleito prefeito de Londrina.

É líder da bancada do PSD (a maior) no Alep, onde também atuou como Primeiro Secretário, cargo hoje ocupado por Alexandre Curi(PSD).

Detalhou já ter retomado as conversas com as demais bancadas da Assembleia para tratar da eleição para a CCJ. “Estou conversando com todas as bancadas para reafirmar o apoio que eu já tinha em 2022”, explicou Romanelli. A escolha da presidência ocorre entre membros que são indicados para a comissão e a eleição deve ocorrer em fevereiro.

Roma foi vereador de Curitiba, Secretário Especial de Política Habitacional entre 1991 e 1994 e Secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária de 2011 a 2014 no Paraná. Foi também presidente da Cohapar. É o atual presidente da Comissão de Orçamento. A partir da experiência com a política habitacional, escreveu o livro "Direito à Moradia à Luz da Gestão Democrática". Como parlamentar, propôs e defendeu mais 260 projetos de lei, sendo que 157 leis estão em vigor. Grande parte delas em defesa dos direitos do cidadão. Também exerceu a função de líder do Governo em duas legislaturas e é o atual primeiro-secretário Assembleia Legislativa do Paraná. Participa ativamente da vida política brasileira desde a década de 1970. Atuou em defesa da redemocratização do Brasil e foi um dos coordenadores do Movimento Diretas Já no Paraná. Na vida privada, é casado com Fabiana, tem quatro filhos e duas netas, empreendeu em ramos como gráfica, transporte, obras e importação. É torcedor do Clube Athetico Paranaense (CAP) e motociclista.