Sanepar: empresa mais inovadora do País

Premiação analisou quase mil casos de inovação em 25 setores

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) foi premiada na noite desta terça-feira (1), pela terceira vez consecutiva, como a empresa mais inovadora do setor de infraestrutura no Brasil pelo Prêmio Valor Inovação Brasil 2023. O levantamento, realizado pelo jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria Strategy&, elenca as empresas mais inovadoras do País em várias áreas de atuação.

O governador em exercício Darci Piana recebeu o prêmio na cerimônia que aconteceu em São Paulo, junto com o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, o gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti, e o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.

“É um orgulho para o Paraná que a Sanepar seja eleita, mais uma vez, como a empresa mais inovadora do setor. É uma missão da companhia atuar com as melhores práticas, de forma sustentável e inovadora”, afirmou Piana.

A companhia ficou à frente de outras empresas de saneamento, rodovias, ferrovias e soluções sustentáveis. A premiação reconhece as líderes de inovação em 25 setores de atividade e as 10 mais inovadoras no ranking geral.

O ranking premia empresas com maior capacidade de inovação, ao avaliar competências como criatividade, capacidade para gerar conhecimento e a aplicação estratégica das novas tecnologias. Neste ano, foram avaliados 995 casos de inovação de 253 empresas. Esta é a nona edição do prêmio que avalia cerca de 1 mil casos a cada ano.

Segundo o Valor Econômico, outro destaque é que a empresa adota geração aeróbica e anaeróbica de biogás em suas estações de tratamento de esgoto, tornando algumas unidades autossuficientes no consumo de energia. Outra iniciativa é a destinação de lodo para a agricultura, que aumentou 40% recentemente, passando de 16 mil toneladas em 2021 para 23 mil toneladas em 2022.

Para o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, a premiação é fruto dos investimentos da companhia em pesquisa e inovação para a melhoria de seus processos. “Somos uma empresa focada em pesquisa e inovação e estamos atuando em parceria com instituições de pesquisa de muitos países, buscando sempre avanços tecnológicos com aplicabilidade em nossos processos e benefícios para a população”, disse.