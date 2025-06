Brazenses no PÓDIO do Karatê interestilos

Do Colégio Cívico Militar Miguel Nassif Maluf (Wenceslau Braz)

Aunos do Programa de Karatê do Colégio Cívico Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz , participaram da “Copa Mandaguaçu Kanzen de karatê”, em Mandaguaçu, cidade vizinha de Maringá e contou com a presença de vários atletas de toda a região.

No evento, uma dupla de competidores brazenses do 1º e 2º anos do Ensino Médio, Leidiane Gonçalves Dias e Felipe Gabriel Carriel Costa, com os seguintes resultados:

Leidiane: 1°lugar no kata e 1°lugar no kumite (luta);

Felipe : 3°lugar no kata e Campeão 1°lugar no kumite (luta).

Segundo o Sensei Jussé, os jovens sempre se destacam nas suas categorias.

Ressalta ainda que Felipe com suas conquistas está entre os melhores do Brasil na sua categoria. “É um resultado muito expressivo pois com sua dedicação e treinamento se encontra neste nível sendo um orgulho imenso para a cidade de Wenceslau Braz e para o estabelecimento de ensino, onde através do “Programa de Karatê”, apoiado por comerciantes da cidade, realizam os treinamentos semanalmente”, comentou o Sensei, satisfeito.