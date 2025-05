É COMBATIDA violência doméstica

Em Siqueira Campos

A Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão, participou da primeira reunião da Rede Protetiva, realizada nesta semana no Salão do Tribunal do Júri do Fórum de Siqueira Campos. O encontro contou com representantes de diversas instituições e autoridades municipais, como o prefeito e o vice-prefeito da cidade, com o objetivo de debater estratégias para fortalecer a rede de enfrentamento e combate à violência doméstica.

Durante a reunião, foram discutidos temas fundamentais, como o impacto da violência doméstica sobre crianças e adolescentes, a criação de um fluxograma municipal para atuação da rede e a implementação de visitas preventivas às vítimas, iniciativa já em andamento nos municípios de Siqueira Campos e Salto do Itararé.

Além disso, foi destacado o projeto Ampara, um serviço de atendimento online voltado exclusivamente para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Realizado por uma equipe multidisciplinar composta integralmente por mulheres, o Ampara garante segurança e sigilo da informação, permitindo que as usuárias solicitem Medidas Protetivas de Urgência e acompanhem processos já deferidos, sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia.

O atendimento é conduzido pela Coordenadoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEDEM) e visa oferecer suporte humanizado, orientação jurídica e assistência às vítimas. Além do serviço remoto, o Ampara disponibiliza um site exclusivo com informações sobre o projeto, cartilhas educativas e ferramentas para denúncias.

Na ocasião, também foram reforçadas as fiscalizações das medidas protetivas, bem como orientações sobre o ciclo da violência, os tipos de violência e os caminhos para buscar apoio e denunciar casos, através dos números 180, 181, 190 e seu aplicativo, além do 197.

A ação demonstra o compromisso das instituições envolvidas em unir esforços para enfrentar esse crime e garantir proteção às vítimas, fortalecendo o papel da Polícia Militar do Paraná no apoio às comunidades locais.