Especialização EM Formação de Leitores e Letramento: UENP

Estão abertas até o dia 31 de maio

É ofertada pelo Centro de Letras, Comunicação e Artes (CLCA) do campus de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

A pós-graduação lato sensu, com início previsto para o dia 21 de junho, é voltada à profissionais das áreas de Letras, Pedagogia, História, Filosofia e demais áreas de ciências humanas que tenham interesse em aprofundar os estudos nas práticas de leitura, formação crítica de leitores e ensino da literatura.

Segundo o coordenador do curso, professor Ricardo André Ferreira Martins, a especialização surge de uma demanda concreta do meio educacional. “Queremos formar profissionais capazes de compreender as práticas contemporâneas de leitura e escrita, refletindo sobre os desafios da formação leitora em ambientes escolares e comunitários. O curso está comprometido com uma abordagem crítica e formativa, capaz de articular a teoria dos estudos do letramento com a realidade do ensino básico e superior”, afirmou.

As aulas serão presenciais aos sábados, duas vezes por mês (na primeira e última semana), com atividades complementares a distância por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Com carga horária total de 480 horas, a estrutura do curso contempla aulas presenciais (120 horas), atividades a distância (240 horas), atividades complementares em eventos acadêmicos (20 horas) e produção de artigo científico (100 horas).

O vice-coordenador do curso, professor Luiz Antonio Xavier Dias, destacou o papel transformador da formação continuada. “A proposta é oportunizar uma formação atualizada e comprometida com os desafios do letramento na contemporaneidade. Nosso corpo docente está preparado para trabalhar com temas como multiletramentos, leitura crítica, literatura antirracista e ensino da leitura em contextos diversos, promovendo reflexões que vão além da sala de aula”, ressaltou.

Entre os objetivos do curso estão a consolidação de linhas de pesquisa na área de Letras, o estímulo à produção científica e a preparação dos alunos para programas de pós-graduação stricto sensu. A especialização também visa fortalecer a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na UENP, em consonância com sua missão institucional.

A diretora do CLCA, professora Patrícia Cristina de Oliveira Duarte, reforçou a importância do curso para o fortalecimento da política acadêmica da UENP. “Esta especialização reafirma o compromisso do nosso centro com uma formação docente crítica, conectada com os temas emergentes da área e atenta às transformações educacionais em curso no país. É uma oportunidade única de crescimento profissional e intelectual para os que atuam com linguagem, leitura e literatura”, destacou.

O processo seletivo será realizado por meio da análise de currículo e carta de intenções. As matrículas ocorrem entre os dias 3 e 13 de junho de 2025, com investimento acessível: taxa de matrícula de R$ 60 e 18 parcelas mensais de R$ 100.

O edital e demais informações estão disponíveis no endereço:

https://uenp.edu.br/latosensu/especializacao-em-letramento-e-formacao-de-leitores.html

Inscrições:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAcOxF-0StVhGK36WAZ8T4dLjY3LtDyMUwZaaIVWgt8OGz2A/viewform