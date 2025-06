Merendeira da região entre as melhores do PR (vídeo da receita)

Finalista de concurso estadual

Ana Paula Gonçalves Pereira (fotos), de 40 anos, trabalha como merendeira no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina. Ela participou de um concurso estadual e ficou entre as 32 melhores do Paraná.

O prato “Tilápia crocante”, inventado pela profissional, ficou em primeiro lugar entre os 47 colégios estaduais do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho.

A platinense e as outras 31 mulheres estiveram na recente cerimônia prestigiada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que recebeu as merendeiras para um almoço no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Ao todo, foram 524 receitas inscritas e, entre estas, 100 selecionadas para compor um livro exclusivo assinado pela chef Manu Buffara. Jurada do concurso, também participou de uma roda de conversa com as finalistas.

Ana Paula tem formação em Analista de sistemas e Processamento de Dados e cursa Pedagogia. Casada, é Mãe de quatro filhos.

Vera Lúcia da Silva Almeida, Pedagoga e professora da educação especial no Tiradentes, acompanhou a colega.

O governador destacou que o concurso buscou valorizar o trabalho das merendeiras e merendeiros das escolas da rede estadual de ensino, além dos alimentos regionais e as tradições culinárias paranaenses.

“A gestão de segurança alimentar talvez seja a parte mais importante na cadeia da educação, porque se um aluno tiver com fome, ele não vai aprender porque não vai conseguir se concentrar”, disse. “Investir na alimentação escolar foi uma estratégia que buscamos para melhorar a aprendizagem, o que ajudou o Paraná a alcançar o posto de melhor educação do Brasil. Elas cozinham uma comida de qualidade, com alimentos de verdade e que dá sustança para os nossos alunos aprenderem”.

O Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) distribui cerca de 38 mil toneladas de comida por ano às escolas estaduais, incluindo proteína animal servida diariamente, além de alimentos in natura que são adquiridos diretamente das cooperativas da agricultura familiar, em um movimento que beneficia cerca de 18 mil produtores rurais. O investimento ultrapassa R$ 500 milhões.

“Temos mais de 5 mil mulheres e homens que se dedicam para cozinhar uma merenda de qualidade para os nossos estudantes. Esse trabalho é essencial para a qualidade da aprendizagem, porque são refeições feitas com muito amor, carinho e cuidado”, salientou o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “A alimentação escolar é fundamental, porque ninguém aprende de barriga vazia e nem se motiva a estudar se tiver que comer a mesma coisa todo dia”.

Charuto recheado com arroz cozido em caldo de feijão, pão de talos e folhas, maionese de batata-doce e feijoada poveira. Esses foram os mais votados, de outras regiões do estado.

A primeira dama do Paraná, Luciana Saito Massa, também estava presente no evento na Capital.