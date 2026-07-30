Morte de reitor da UENP impacta PR

Enterro aconteceu no final da tarde desta terça-feira

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Fábio Antônio Néia Martini (fotos) perdeu a vida na madrugada desta terça-feira, dia 28. Ele tinha 60 anos completados dia 12 de junho último. Foi decretado luto oficial de três dias e dispensadas todas as atividades administrativas e acadêmicas da instituição em todos os três campi (Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio) e unidades da Universidade.

O fato comoveu gente de todo o Paraná.

O velório foi realizado na Sede Mariana (Salão Paroquial Padre Max Kley), localizada na Rua Osvaldo Amaral de Oliveira, nº 434, em Ribeirão Claro. O sepultamento às 18h40m no cemitério ribeirão-clarense.

Deixou a esposa, Ana Cristina, a filha Sofia, 4 anos e 7 meses, a irmã, Maria Sílvia, e muitos amigos.

A Causa mortis foi Neoplasia de Cólon. É um termo geral para qualquer crescimento anormal de células, que pode ser benigno (não agressivo) ou maligno (câncer). A neoplasia maligna do intestino tem origem principalmente em pequenas lesões chamadas pólipos adenomatosos.

O professor Ederson Marcos Sgarbi, vice-reitor, assumirá o cargo.

Diógenes Gonçalves, jornalista da UENP também se posicionou, com tristeza.

“Um homem que amava a universidade e se entregou de corpo e alma à missão de elevar o protagonismo da instituição como um polo de ensino, pesquisa, extensão, tecnologia e desenvolvimento para o Norte do Paraná. Tarefa na qual teve sucesso como poucos. Eu perdi um líder, um conselheiro e um amigo querido. Um ser humano incrível, inteligente, sagaz, de riso fácil, resiliente, acessível, incansável. Características que nem mesmo a luta contra a doença conseguiu destruir. Sua sabedoria, bom humor e tenacidade farão muita falta, chefe! Sua vida, dedicação e conquistas serão sempre lembradas. Muito obrigado por tudo”

Pessoas públicas como o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, o deputado federal Sandro Alex, e o prefeito de Ribeirão lamentaram o fato. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) decretou luto oficial de três dias.

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Na capa desta reportagem e abaixo, imagens feitas por Maria Carolina Ortiz, em Jacarezinho, durante entrevista exclusiva em abril de 2025 ao Npdiario: