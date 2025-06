Polícia Civil prende EM JACAREZINHO

Acusado de tráfico e ameaça

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na manhã desta quinta-feira (27) um mandado de prisão contra um homem de 34 anos. A prisão ocorreu por volta das 11h, na via pública, na Rua Treze de Maio, no bairro Aeroporto.

Após a detenção, o condenado foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para avaliação médica e, posteriormente, à Cadeia Pública de Jacarezinho.

Histórico criminal

De acordo com os documentos judiciais, o detido teve seu regime prisional regredido do semiaberto para o fechado em decisão judicial. A regressão foi motivada por faltas graves relacionadas a violações do monitoramento eletrônico.

O apenado responde por crimes tipificados nos artigos 147 (ameaça) e 329 (resistência) do Código Penal, além do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo o mandado de prisão, ele ainda tem pena restante de 4 anos e 27 dias a cumprir em regime fechado.

“A efetividade no cumprimento de mandados judiciais representa não apenas o respeito às determinações do Poder Judiciário, mas também a materialização da justiça e a garantia de segurança para toda a sociedade. Nossa missão é assegurar que indivíduos que representam ameaça à ordem pública sejam devidamente responsabilizados, promovendo assim um ambiente mais seguro para todos os cidadãos paranaenses”, declarou o delegado-adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho.

Canais de denúncia

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente à 12ª SDP de Jacarezinho pelo número (43) 3511-0600. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.