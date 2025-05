Acaba interdição na 092; colisão MATOU dois homens (vídeo)

Vítimas de 18 e 29 anos

A pista sentido Jaguariaíva permaneceu interditada por 12 horas no km 229 da PR-092, em Arapoti (cidade dos Campos Gerais, perto de Wenceslau Braz, Norte Pioneiro. O fluxo de veículos segue normal inclusive no sentido Santo Antônio da Platina.

Fila de 20 quilômetros no sentido Jaguariaíva e 21 quilômetros no sentido Santo Antônio da Platina.

O acidente aconteceu neste domingo, dia 23, às 07h20m no km 231 da PR-092, em Arapoti. Colisão frontal entre um SCANIA/R450 acoplado (placas de Santa Cruz do Sul/RS) e caminhão (placas de Arapoti) que se deslocavam em sentidos opostos (fotos).

No local, acionadas equipes do SAMU, Bombeiros e Concessionário EPR, mas o condutor (29 anos) e passageiro (19) do caminhão Baú Agrale já estavam mortos.

Já o motorista do outro caminhão (SCANIA), ainda não identificado, foi socorrido ao Hospital Municipal de Arapoti com ferimentos graves.

As informações foram transmitidas ao Npdiario pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Arapoti.