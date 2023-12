Pro Tork conquista MAIS dois TÍTULOS

No Sportbay Paranaense de Motocross 2023

A Pro Tork Racing Team finalizou a disputa do Sportbay Paranaense de Motocross 2023 com dois títulos, conquistados por Willian Guimarães e o platinense Fábio de Brito.

A última etapa da temporada foi realizada no fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, em Santa Helena, município localizado no centro da Costa Oeste do estado, às margens do lago de Itaipu.

Lesionado, Willian acabou não participando do evento, mesmo assim, consagrou-se campeão na categoria MX4, além de vice na MX45. Já Fabio, garantiu a primeira colocação na MX3 Nacional, vencendo a última corrida do ano, e ainda ficou com o vice na Força Livre Nacional, ao somar um terceiro lugar.

De volta as suas cidades, os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina focam em alguns regionais e na preparação física e com motocicleta para 2024.

A expectativa de ambos é de conquistar ainda mais títulos na próxima temporada.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.