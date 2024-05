Marcado lançamento da pré-campanha de Levatti para Prefeito

Nesta quinta-feira no Vicasu Eventos

No próximo dia 16 (quinta-feira) a partir das 19 horas no Vicasu Eventos (Rua da Associação do Colorado, 91 – Eunice Eleutério) será lançada a pré-campanha de Alexandre Levatti (fotos) para chefe do executivo de Santo Antônio da Platina.



Está confirmada a presença do deputado Luiz Cláudio Romanelli, entre outras personalidades.

As eleições municipais serão entre oito e 17 horas do dia seis de outubro.

Alexandre Jesus Levatti, 50 anos, é médico veterinário, produtor rural e empresário, atual secretário municipal de Planejamento.

Casado com a vice-diretora e pedagoga do Colégio Estadual Edith Prado Oliveira,Luciana Corsini Levatti, dois filhos, Andrey, médico, e Antony acadêmico de Medicina da PUC(Pontifícia Universidade Católica)/PR em Curitiba.

Filho do ex-vereador e pecuarista Airton (dois mandatos nos anos de 69 a 73 e 73 a 77) e neto do saudoso Alexandre Levatti Pecuarista e comerciante. Levatti além de professor da rede estadual também já foi secretário municipal de Saúde, chefe da seção de vigilância em saúde da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, e também secretário municipal de Desenvolvimento Econômico nesta gestão de Zezão.

