Paella Mineira em prol de hospital é sucesso

Norte Pioneiro participou

Mais do que uma experiência gastronômica, a tradicional Paella Mineira Solidária se consolidou como um gesto de solidariedade e cuidado com a comunidade. Em sua quinta edição consecutiva, a ação beneficente organizada pela Maçonaria de Londrina ofereceu aos participantes a oportunidade de saborear uma refeição deliciosa e, ao mesmo tempo, contribuir com uma importante causa social.

Participaram lojas maçônicas do Norte Pioneiro de Santo Antônio da Platina (as duas), Jacarezinho, Cambará, Andirá, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Abatiá, Joaquim Távora e Guapirama.

A entrega dos pratos foi realizada neste domingo, dia 18. Os organizadores agradecem a colaboração da população, que tem sido fundamental para o sucesso do evento ao longo dos anos.

Todo o valor arrecadado será destinado a entidades carentes, com prioridade para o Hospital do Câncer de Londrina, referência no tratamento oncológico na região. A iniciativa reforçou o compromisso da organização com a promoção da saúde e do bem-estar coletivo.