Saiba como será Natal PLATINENSE (vídeos)

Prefeitura caprichou ainda mais em 2024

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde se vinculam o departamento de Cultura e Turismo , e também a secretaria de Assistência Social, trazem pra abertura do Natal um mega- evento na praça da Matriz, no dia primeiro de dezembro.

Direto da Praça é Nossa, o palhaço Tubinho, num show ao vivo para a população.

Também haverá apresentações de cinco artistas da cidade nos dia 15, 17,19, 20 e 21 de dezembro, no palco atrás do coreto.

A Casa do Papai Noel estará aberta, E, a partir do dia 15 iniciará a iluminação natalina nas principais ruas da cidade e na praça Frei Cristóvão.

O Secretário Antônio Marcos de Souza, o Marcão (foto), está entusiasmado, apostando na maior e melhor festa de fim de ano nestes 110 anos de história. A Praça ganhará uma decoração deslumbrante, repleta de luzes, uma imponente árvore iluminada e decoração luminosa nas ruas Rui Barbosa, Marechal Deodoro e nas Avenidas.

O comércio local já está em pleno funcionamento, estendendo seu horário de atendimento até as 22 horas, aos sábados até as 17 horas, com horário especial até o dia 22 de dezembro.

As coordenadoras do espetáculo Natal de Luz 2024, Marly Prado Papi Crespo e Neuzeli França Ribeiro Cesar informaram que as apresentações acontecem nos dias 11 (quarta-feira), 15 (domingo), 20 (sexta), 21 (sábado) e 22 (domingo) de dezembro no prédio do Centro Pastoral Frei Clemente Vendramim, ao lado da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da Cidade, defronte à Praça Frei Cristóvão.

Em sua 23ª edição, o Natal de Luz tem uma hora de duração começando, como é de costume, pontualmente às 22h e reúne 80 participantes diretos que fazem parte do Grupo de Canto Sementinha e alunos da Spaço Arte & Música e mais alguns convidados. “Serão apresentações que misturam canto, dança e poesia num só espetáculo de música e alegria”, destacou Neuzeli Cesar.

Tema – Este ano o Natal de Luz terá como tema: “A vida tem a cor que você pinta”. Os ensaios começaram no final de julho e foram transcorrendo no palco do auditório do Centro Pastoral toda sexta-feira, às 17h30. Mas, desde a segunda quinzena de outubro, estão sendo intensificados com dois ensaios na semana.

O tema, segundo informou Neuzeli “nos traz a mensagem que não há festa mais bela que o Natal. É o dia mais alto do amor; é o motivo maior que aqui nos traz. É a força do nome de Jesus. A procura constante dessa luz e a sua energia está no ar, pois essa mesma luz continua a nos guiar. Não existe Natal sem Jesus e sem esse amor não existe salvação”. As músicas foram gravadas no auditório da Regional do Sicredi de Santo Antônio da Platina com a produtora Evolution do município paranaense de Rondon.

A locução deste ano será por conta da radialista Thays Silva

