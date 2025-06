Advogado DIZ que prisões de pai e filho são ‘ilegais'(assista)

E exige liberdade, diplomação e posse do suplente

Exclusivo: ”O Judiciário agiu de forma arbitrária, precipitada e apenas para atender a opinião pública. afrontando o Estado Democrático de Direito”. A afirmação foi feita no início da tarde desta quarta-feira, dia 20, por José Valdeci de Paula, em entrevista concedida no seu escritório , em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (atende em todo o Paraná).

Ele é o advogado de defesa do pai e do filho, que permanecem presos na Capital, acusados de serem os mandantes e colaboradores do assassinato do vereador eleito de Salto do Itararé, João Domiciano Neto, de 67 anos.

O criminalista também gravou vídeo especial, no qual afirmou que seus clientes são primários e têm que ganhar liberdade.

Sua convicção é de que Odair José Carvalho da Silva, o Nenê da Ambulância, deve inclusive ser diplomado vereador e tomar posse no lugar do falecido João Garré, como era conhecido. O filho dele, Douglas, permanece na mesma carceragem, ainda não revelada exatamente onde em Curitiba pela Polícia.

