Acidente em Joaquim Távora mata jovens de Carlópolis (ASSISTAM)

Um de 23 e outro de 18 anos

Acidente complexo às18h10m desta quarta-feira, dia 26, no KM 309 da PR-092 deixou dois mortos em Joaquim Távora.

Um caminhão DAF/XF105 com três acoplados, placas de Aparecida do Taboado, município de 22,5 mil habitantes do Mato Grosso do Sul, conduzido por homem de 62 anos; bateu nos acoplados Mercedes-Benz/ATEGO 3330 8X4 (de Siqueira Campos) e VOLVO/FH 500 6X2T (de Vargem Bonita/ SC). Os motoristas de 54 e 69 anos não se machucaram.

Também foi atingido um VW/Gol 1.0, (de Carlópolis). Os passageiros NATAN O. N. ROSA DE SOUZA, de 23 anos, e GABRIEL SAULO SOARES DE N. BARROS, 18, perderam as vidas. Os corpos foram encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. Já o condutor do carro , de 19 anos, se feriu e foi encaminhado ao PS tavorense, sem risco de morte.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual siqueirense, a Civil de Joaquim Távora, a JJ Pronta Resposta, e o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina atenderam a ocorrência.

Um caminhão bateu lateralmente em outro, que por sua vez abalroou outro que estava parado devido obras, p qual tombou em cima do Gol, que ficou embaixo do segundo veículo.

Realizados testes etilométricos com resultados negativos.