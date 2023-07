Colisão traseira causa morte de moça(vídeo)

Noite de sábado na PR-218 no entroncamento com PR-151

Às 18h55m deste sábado, dia 29, no KM 26 da PR-218 no entroncamento com a PR-151, aconteceu acidente com vítima fatal, em Carlópolis.

O VW/Gol 1.0 (placas de Joaquim Távora), dirigido por jovem de 21 anos, bateu na traseira do Fiat/Uno Mille (placas de Fartura/SP) que transitava no mesmo sentido e era conduzido por M. J. S. D., 33 anos.

A passageira do Gol, V.F.C., moça de 31 anos, morreu horas depois; a outra, menina de 14 anos, e os dois motoristas foram encaminhados para o Pronto Socorro de Carlópolis.

Tempo bom em pista simples, em nível e reta.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a ocorrência.